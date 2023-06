Mais um dia, novo episódio da «novela» Leo Messi.

Nesta segunda-feira, o pai e agente do argentino esteve reunido com Joan Laporta, presidente do Barcelona e, no final do encontro, foi bombardeado com perguntas dos jornalistas.

Apesar de ter sido evasivo, o pai e empresário de Messi admitiu que o jogador tem vontade de regressar ao clube espanhol.

«Claro que Leo gostaria de voltar e eu também gostava que isso acontecesse, mas há muitas coisas por conversar e resolver», atirou, terminando com uma resposta que enche de esperança os adeptos blaugrana.

«Se acreditamos que pode regressar? Sim», rematou.

Recorde-se que Messi deixou o Paris Saint-Germain em final de contrato e tem-se falado de forma insistente na possibilidade de o jogador de 35 anos rumar à Arábia Saudita, campeonato do qual tem uma oferta milionária.