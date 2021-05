Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou esta sexta-feira aos jornalistas sobre a possibilidade de Messi renovar com o clube.

«Vai bem, mas não está feito. O Messi gosta muito do Barcelona e estamos a fazer tudo o que é possível dentro das nossas possibilidades», explicou o dirigente.

«Fizemos uma oferta dentro das possibilidades do Barça. Certamente que ele pode conseguir e merece muito mais, mas penso que ficou entusiasmado pelo projeto que temos em mãos e está a valorizar o nosso esforço», adiantou, apontando: «Estou com um moderado otimismo sobre a renovação».

Questionado sobre o que pede Messi para renovar, Laporta afirmou: «Antes de mais, pede carinho. Não que o diga, mas noto. Antes estava um presidente que o desiludiu e agora estou aqui eu e quero-o aqui. Digo-o e mostro-o.»

Sobre o processo disciplinar aberto pela UEFA por causa da Superliga, Laporta afirmou: «Já disse a Ceferin que não vamos pedir perdão por pensar. Nem tencionamos pagar nenhuma multa. Se nos castigarem, recorremos ao TAS.»

«Temos direito a organizar competições se quisermos. Queremos ir pela via do diálogo, mas, se nos castigarem, não vamos ficar parados», garantiu, frisando: «Todos os clubes do mundo estão endividados, mas há outros agentes do futebol a enriquecer.»