Karl-Heinz Rummenigge, diretor-executivo de longa data do Bayern Munique, pronunciou-se claramente a favor da contratação de Florian Wirtz, talento do Bayer Leverkusen.

«Não escondo que o nosso objetivo deve ser claramente a contratação de Wirtz», afirmou Rummenige, numa entrevista exclusiva ao jornal alemão AZ.

Wirtz é o «sonho» da direção do clube, disse Rummenigge, referindo-se ao interesse no atleta do Bayer Leverkusen: «Todos no Bayern concordam que ele é exatamente o jogador que queremos contratar. Não para enfraquecer o Leverkusen, mas para nos fortalecer. Wirtz é o melhor jogador da Alemanha», atirou.

Wirtz tem contrato com o Leverkusen até 2027 e o seu valor de mercado é de 140 milhões de euros. Para Rummenigge, porém, isso é secundário. «Não é o valor de mercado que é importante, mas o montante que teria de ser pago numa transferência», afirma.

Aos 21 anos, Florian Wirtz vive a quinta temporada como jogador da equipa principal do Bayer Leverkusen. Já conta com 29 internacionalizações pela Alemanha e venceu três títulos com o clube, entre eles a Bundesliga.