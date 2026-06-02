O Tondela oficializou a renovação de contrato com o capitão Bebeto. O brasileiro, que chegou aos beirões em 2020, assinou por mais uma temporada.

O lateral direito de 36 anos vai, portanto, para a sétima época pelo Tondela - que confirmou a descida para a II Liga depois de ter subido como campeão na época 2024/25.

Esta temporada, Bebeto fez um total de 25 jogos, somando três golos. No total, pelos beirões, já fez 190 jogos. Depois de começar a carreira no Brasil, país onde nasceu, chegou à Europa em 2017 pelas portas do Marítimo - clube que representou até 2020. Vai, portanto, cumprir pelo menos dez épocas em Portugal.