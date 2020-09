O Belenenses anunciou a contratação de Henrique Buss, internacional brasileiro de 33 anos.

O jogador assinou um contrato válido para as próximas duas épocas pelo conjunto da Liga.

O Belenenses é a quarta equipa que Henrique Buss representa no futebol europeu, depois de Bayer Leverkusen, Racing Santander e Nápoles, esta última entre 2014 e 2016. No futebol brasileiro vestiu as camisolas de Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Coritiba.

O último clube do defesa canarinho, que participou no Mundial 2014, foi o Al Itthad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.