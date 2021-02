O treinador do Belenenses, Petit, elogiou neste domingo, Tiago Esgaio, jogador que tem alinhado sobretudo na ala direita do Belenenses, mas que diante do Nacional jogou a central, posição que também não lhe tem sido estranha. Numa semana em que o nome do jogador de 25 anos foi associado ao Sporting, Petit foi questionado se o vê com capacidade para dar esse salto.

«Não sei se tem capacidade, isso é algo que têm de perguntar ao Ruben Amorim. O nosso sistema é parecido com o do Sporting, isso é um facto. Mas estamos a falar de um jogador que há dois anos estava no Torreense e hoje é um dos que tem mais jogos no Belenenses. O Esgaio tem crescido muito e rápido. Faz várias posições e tem 25 anos, a mesma idade que eu tinha quando cheguei a um grande [Benfica].

No futebol português, os clubes têm de fazer crescer os jogadores para depois os venderem e fazerem dinheiro com eles. Falar-se dos nossos jogadores é sinal de que estamos a fazer as coisas bem.»