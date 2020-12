O Club Brugge anunciou nesta véspera de Natal uma prenda para os seus adeptos: a contratação de Bas Dost.

O avançado ex-Sporting, que atuava no Eintracht Frankfurt com André Silva, assinou um princípio de acordo com o clube belga.

Segundo anunciou o Brugge, o acordo será válido por uma época e meia e está apenas dependente dos exames médicos.