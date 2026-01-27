O Casa Pia emprestou Benaïssa ao Mantova, do segundo escalão italiano. O negócio inclui, ainda, uma opção de compra.

O francês chegou aos «gansos» na temporada 2023/24. Na atual época, Benaïssa fez 12 jogos pelo Casa Pia. O jogador, que termina contrato no fim desta época, ruma assim ao 18.º classificado da Serie B italiana.

