OFICIAL: Casa Pia empresta Benaïssa ao segundo escalão italiano
Lateral francês de 23 anos reforça a defesa do Mantova
Lateral francês de 23 anos reforça a defesa do Mantova
O Casa Pia emprestou Benaïssa ao Mantova, do segundo escalão italiano. O negócio inclui, ainda, uma opção de compra.
O francês chegou aos «gansos» na temporada 2023/24. Na atual época, Benaïssa fez 12 jogos pelo Casa Pia. O jogador, que termina contrato no fim desta época, ruma assim ao 18.º classificado da Serie B italiana.
