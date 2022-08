O treinador do Feyenoord informou que as negociações entre o clube neerlandês e o Benfica com vista à transferência do médio norueguês Fredrik Aursnes.

«Pelo que sei, a situação em torno dele está calma neste momento e não está perto de sair. O Benfica esteve aqui há algum tempo, mas não houve acordo», disse Arne Slot em declarações reproduzidas pelo Telegraaf.

O técnico da equipa de Roterdão falava na antevisão ao jogo com o Heerenveen, agendado para este sábado, e sugeriu que os clubes interessados nos seus jogadores voltem a entrar em contacto, caso pretendam, segunda ou terça-feira.