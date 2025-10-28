Os responsáveis do Benfica estão confiantes na renovação de contrato de António Silva até 2030, apurou o Maisfutebol. O processo avançou nos últimos dias e há otimismo da parte da direção liderada por Rui Costa.

Atualmente, António Silva tem um vínculo com os encarnados até 2027. Entraria no próximo verão no último ano de contrato. Assim sendo, o Benfica consegue estender a ligação por mais três anos e dar ao atleta um aumento salarial.

António Silva tem cláusula de rescisão fixada nos 100 milhões de euros, sendo que o jogador assinou este contrato já em setembro de 2022, quando o defesa-central surgiu na equipa principal ainda com Roger Schmidt como treinador.

Aos 21 anos, o internacional português já soma 156 jogos pela equipa principal, com nove golos marcados. Venceu quatro títulos domésticos (um campeonato) e uma Liga das Nações ao serviço de Portugal.