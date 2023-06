Cher Ndour não vai renovar e está de saída do Benfica a custo zero.

O médio italiano de 18 anos que venceu a Youth League pelas águias já informou a direção do clube da decisão de não prolongar o vínculo que termina no final do próximo mês.

Segundo apurou o Maisfutebol, apesar de ter feito um jogo pela equipa principal do Benfica esta época – jogou um minuto frente ao V. Guimarães -, o que lhe permitiu sagrar-se oficialmente campeão, Cher Ndour sentiu que não teve as oportunidades que desejava nesta fase da carreira.

O jogador que chegou ao Benfica a custo zero, oriundo da Atalanta, fez quase toda a época pelo Benfica B, somando quatro golos e uma assistência em 30 jogos.

O jogador tem muito mercado e apesar do interesse de clubes italianos, neste momento, o cenário mais provável é que o futuro passe por outros destinos. França e Inglaterra são as possibilidades mais fortes.

A saída de Cher Ndour soma-se a outras que começam a desenhar-se de jovens formados no Seixal e que conquistaram a Youth League na época passada, como são os casos de Diego Moreira, Luís Semedo ou Martim Neto.