Benfica e Fenerbahçe têm princípio de acordo por Kerem Aktürkoglu
Transferência do extremo turco vai ser feita por 22,5 milhões de euros fixos, com outros 2,5 milhões de euros variáveis
A transferência de Kerem Aktürkoglu para o Fenerbahçe está na iminência de ser fechada, tendo o Benfica, sabe o Maisfutebol, avançado nas últimas horas nos detalhes finais da negociação.
A saída do extremo turco está muito bem encaminhada por 22,5 milhões de euros fixos, com outros 2,5 milhões de euros variáveis. Ou seja, um valor global que pode atingir até 25 milhões de euros.
Se não houver imprevistos, o jogador deve ser autorizado a rumar à Turquia logo depois do jogo contra o Estrela da Amadora, no sábado, na estreia dos encarnados na Liga.
No Fenerbahçe, Aktürkoglu vai ter um salário quase quatro vezes superior ao que recebe hoje na Luz. Por outro lado, não vai estar à disposição de José Mourinho para o play-off da Liga dos Campeões, contra o próprio Benfica, visto que entrou em campo na segunda mão da eliminatória frente ao Nice (vitória 2-0).
Aos 26 anos, Kerem Aktürkoglu, recorde-se, custou 12 milhões de euros fixos ao Benfica em setembro de 2024.