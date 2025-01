Alberto Costa, jovem lateral do Vitória de Guimarães, está a ser fortemente cobiçado neste mercado de janeiro. Nas últimas horas foram enviadas propostas pelo atleta, nomeadamente de Benfica e da Roma, ambas no valor de oito milhões de euros no imediato, confirmou o Maisfutebol.

O nosso jornal apurou ainda que o Brighton, de Inglaterra, apresentou uma proposta na manhã desta terça-feira, no valor de dez milhões de euros. No entanto, nenhum desses clubes conseguiu ainda fechar a contratação do atleta de 21 anos.

Tal como noticiámos em primeira mão no início do mercado, Benfica, Sporting e FC Porto perguntaram pela situação de Alberto Costa, com níveis de intensidade diferentes.

Dos três grandes o Benfica foi, até agora, o clube que chegou mais longe pelo atleta apresentando a referida proposta de oito milhões. Isto, apesar de o Sporting ter definido Alberto como alvo preferencial para lateral-direito em janeiro.

Alberto Costa vive uma temporada de afirmação no Vitória de Guimarães, clube onde foi formado. O português tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros no contrato renovado em outubro de 2024.

[Notícia atualizada às 13h25]