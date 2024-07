Sem espaço na equipa principal do Benfica para 2024/25, Henrique Araújo deverá ser reforço do Arouca por empréstimo.

A notícia, avançada pelo jornal A Bola, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

Considerado um dos grandes talentos da formação do Benfica, tendo inclusive feito parte da equipa que venceu a UEFA Youth League em 2021/22.

Estreou-se precisamente nessa época pela equipa principal das águias e em 2022/23, na época da conquista do título, foi utilizado por Roger Schmidt em 14 jogos. Na segunda metade da temporada acabou por rumar aos ingleses do Watford, do segundo escalão de Inglaterra, e na época passada esteve cedido ao Famalicão.

Agora, Henrique Araújo prepara-se para nova cedência, ao Arouca.