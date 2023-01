A um dia do jogo com o Arouca, da 18.ª jornada da Liga, e do fecho da janela de transferências de inverno, Enzo Fernández fez apenas trabalho de ginásio, no Benfica Campus. De acordo com a informação apurada pelo Maisfutebol, o jogador argentino não trabalhou com os restantes companheiros às ordens de Roger Schmidt.

Recorde-se que nas últimas horas surgiram notícias de que o Chelsea ia voltar «à carga» pelo médio do Benfica, reacendendo a possibilidade de sair das águias no imediato.

Contudo, a posição do Benfica mantém-se inalterada: Enzo Fernández só sai se algum clube pagar os 120 milhões de euros estipulados na cláusula de rescisão.

De referir ainda que Rui Costa tinha presença marcada na Casa do Benfica da Covilhã nesta segunda-feira, mas a mesma foi cancelada.