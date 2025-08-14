O Benfica foi surpreendido nas últimas horas com a mudança radical de postura do Fenerbahçe nas avançadas negociações por Kerem Aktürkoglu e, segundo confirmou o Maisfutebol, o acordo agora está em risco de cair.

Até quarta-feira à noite, a transferência estava bem encaminhada por 22,5 milhões de euros fixos, com outros 2,5 milhões de euros variáveis. Entretanto, os turcos retiraram a primeira oferta e, na sequência, colocaram na mesa um valor inferior: cerca de 18 milhões de euros.

Os novos moldes do negócio não agradam à SAD das águias, que considerou a segunda investida abaixo do real preço do extremo turco, que tem à espera em Istambul um contrato para ganhar quase quatro vezes mais. Os encarnados naturalmente querem mais para fechar a venda.

Um dos motivos que levaram o Fenerbahçe de José Mourinho a recuar foi o facto de não poder contar com Aktürkoglu no play-off de acesso à Liga dos Campeões, curiosamente contra o próprio Benfica. O retrocesso nas conversações foi publicado inicialmente pela imprensa turca.

Aos 26 anos, Kerem Aktürkoglu, recorde-se, custou 12 milhões de euros fixos ao Benfica em setembro de 2024. Tem contrato válido até junho de 2029 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.