Benfica: Fenerbahçe reduz valor da oferta inicial por Aktürkoglu
Emblema de José Mourinho desiste de pagar 25 milhões de euros e, agora, oferece cerca de 18 milhões de euros pelo extremo turco
Emblema de José Mourinho desiste de pagar 25 milhões de euros e, agora, oferece cerca de 18 milhões de euros pelo extremo turco
O Benfica foi surpreendido nas últimas horas com a mudança radical de postura do Fenerbahçe nas avançadas negociações por Kerem Aktürkoglu e, segundo confirmou o Maisfutebol, o acordo agora está em risco de cair.
Até quarta-feira à noite, a transferência estava bem encaminhada por 22,5 milhões de euros fixos, com outros 2,5 milhões de euros variáveis. Entretanto, os turcos retiraram a primeira oferta e, na sequência, colocaram na mesa um valor inferior: cerca de 18 milhões de euros.
Os novos moldes do negócio não agradam à SAD das águias, que considerou a segunda investida abaixo do real preço do extremo turco, que tem à espera em Istambul um contrato para ganhar quase quatro vezes mais. Os encarnados naturalmente querem mais para fechar a venda.
Um dos motivos que levaram o Fenerbahçe de José Mourinho a recuar foi o facto de não poder contar com Aktürkoglu no play-off de acesso à Liga dos Campeões, curiosamente contra o próprio Benfica. O retrocesso nas conversações foi publicado inicialmente pela imprensa turca.
Aos 26 anos, Kerem Aktürkoglu, recorde-se, custou 12 milhões de euros fixos ao Benfica em setembro de 2024. Tem contrato válido até junho de 2029 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.