Florentino Luís vai ser, ao que tudo indica, jogador do Burnley. O Maisfutebol confirmou a notícia avançada na imprensa nacional de que o Benfica aceitou uma proposta de empréstimo com compra obrigatória ao fim de um ano, chegando a um entendimento.

O Burnley entrega no imediato dois milhões de euros aos cofres do Benfica e, no verão de 2026, as águias recebem mais 24 milhões de euros pelo médio-defensivo. O clube inglês bateu a concorrência de Everton e Marselha.

Florentino vai tornar-se colega de equipa de Marcus Edwards, ex-jogador do Sporting, na formação recém-promovida à Premier League. Só nesta janela de transferências, o clube inglês investiu 130 milhões de euros.

O médio luso-angolano sai em definitivo do Benfica ao fim de 15 anos de ligação ao clube. Tinha contrato até 2027 e cláusula de rescisão de 120 milhões, mas perdeu espaço nesta temporada nas opções de Bruno Lage.