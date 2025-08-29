Benfica: Florentino fechado no Burnley por empréstimo com compra obrigatória
Águias recebem no imediato dois milhões de euros pela cedência
Águias recebem no imediato dois milhões de euros pela cedência
Florentino Luís vai ser, ao que tudo indica, jogador do Burnley. O Maisfutebol confirmou a notícia avançada na imprensa nacional de que o Benfica aceitou uma proposta de empréstimo com compra obrigatória ao fim de um ano, chegando a um entendimento.
O Burnley entrega no imediato dois milhões de euros aos cofres do Benfica e, no verão de 2026, as águias recebem mais 24 milhões de euros pelo médio-defensivo. O clube inglês bateu a concorrência de Everton e Marselha.
Florentino vai tornar-se colega de equipa de Marcus Edwards, ex-jogador do Sporting, na formação recém-promovida à Premier League. Só nesta janela de transferências, o clube inglês investiu 130 milhões de euros.
O médio luso-angolano sai em definitivo do Benfica ao fim de 15 anos de ligação ao clube. Tinha contrato até 2027 e cláusula de rescisão de 120 milhões, mas perdeu espaço nesta temporada nas opções de Bruno Lage.