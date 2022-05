O Benfica já prepara a próxima época, nomeadamente no que diz respeito aos reforços para a equipa que vai ser orientada pelo alemão Roger Schmidt.

Além das negociações pelo brasileiro David Neres e do entendimento com Petar Musa, que jogou esta época no Boavista por empréstimo do Slavia Praga, as águias têm em vista o lateral-direito Alexander Bah, também da equipa checa.

O internacional dinamarquês de 24 anos, que marcou seis golos e fez 11 assistências em 42 jogos esta época pelo Slavia Praga, está muito bem referenciado na Luz, confirmou o Maisfutebol depois de a informação ter sido avançada pela imprensa escrita portuguesa.

Bah custou 1,75 milhões de euros ao Slavia Praga, que o contratou em janeiro de 2021 aos dinamarqueses do Sonderjyske e, de acordo com os valores do site Transfermarkt, está agora avaliado em 6 milhões de euros.

