Bento, guarda-redes do Ath. Parananense, voltou a falar do interesse do Benfica e acrescentou agora que já disse ao clube brasileiro que gostava de mudar de atravessar o Atlântico.

«Já disse antes que é verdade [o interesse do Benfica]. E tenho vontade de jogar na Europa. Já conversei com o clube, mas enfim... deixo para os meus empresários e o clube resolverem. Se for para acontecer que seja bom para todos», disse após o último jogo do Ath. Paranaense, deixando uma garantia.

«Tenho vontade de ir para a Europa, mas a minha cabeça está aqui no clube», resumiu.