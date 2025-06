O Benfica arrumou os dossiers de David Jurásek e Soualiho Meïté, dois jogadores que não entravam nos planos para 2025/26.

No caso do lateral-esquerdo checo, a SAD encarnada já fechou acordo com o Besiktas para a cedência do jogador até ao final da época, num negócio que contempla uma opção de compra.

Se nenhum deles abandonar entretanto o emblema de Istambul, Jurásek vai juntar-se ao contingente de ex-jogadores do Benfica que é composto por Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernandes.

Já Meïté, que atuou por empréstimo no PAOK Salónica em 2023/24 e na segunda metade da época 2024/25, vai permanecer na equipa grega, mas agora em definitivo, com os encarnados a arrecadarem 1 milhão de euros por um jogador que entrava agora no último ano de contrato.

Recorde-se que o médio francês estava ligado ao Benfica desde 2021/22, única época em que integrou o plantel principal das águias com 27 jogos. Seguiram-se empréstimos aos italianos da Cremonese e aos gregos do PAOK.

Já Jurásek, contratado no verão de 2023 por 14 milhões de euros ao Slavia Praga, não conseguiu afirmar-se e ao fim de meia temporada saiu para os alemães do Hoffenheim, onde esteve cedido uma época e meia. Agora ruma ao futebol turco, em mais uma cedência na qual as águias tentarão recuperar pelo menos parte do investimento feito há duas temporadas.