O Benfica está muito perto de vender Everton ao Flamengo. O negócio está bem encaminhado e falta apenas fechar alguns detalhes de uma transferência que se deve fazer por valores a rondar os 16 milhões de euros, tal como noticiado no programa CNN em Jogo.

As águias pretendem selar a transferência do jogador contratado ao Grémio de Porto Alegre em 2020, o que, desse modo, vai possibilitar finalizar um outro dossier: o de David Neres.

Há uma plataforma de entendimento com Neres alinhada já há algum tempo. Tal como o Maisfutebol escreveu, o ordenado do jogador que Roger Schimdt conhece bem do campeonato neerlandês era o maior entrave, mas a saída do plantel de alguns elementos, nomeadamente de Everton, abre espaço na folha salarial para a contratação de David Neres.