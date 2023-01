Paulo Bernardo está prestes a ser confirmado como reforço do Paços de Ferreira. Tal como o nosso jornal escreveu, os pacenses negociavam a cedência do médio junto do Benfica, o que se deve confirmar nas próximas horas.

O empréstimo de Paulo Bernardo será ate final da época e sem opção de compra.

O médio de 21 anos, formado no Seixal, interessa a César Peixoto, conforme o próprio admitiu.

O jogador fez apenas dois jogos esta época na equipa principal das águias - mais nove na equipa B - e terá oportunidade de ter mais minutos de jogo em Paços de Ferreira, onde deve jogar até ao final da época.

