No mesmo dia em que confirmou o regresso de Nelson Veríssimo para treinar a equipa B, o Benfica anunciou que Paulo Lopes vai ser o responsável pela equipa de sub-23.

Aos 45 anos, o antigo guarda-redes vai assumir pela primeira vez o papel de treinador principal, depois de trabalhar no staff técnico do Benfica há cinco épocas, durante as quais desempenhou os cargos de treinador de guarda-redes e treinador adjunto da equipa principal, do Benfica B e dos sub-23.

O Benfica revelou ainda que Luís Aráujo regressa à equipa de sub-19, substituindo Filipe Coelho.