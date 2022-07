Reagindo a notícias de uma possível saída de Sandro Cruz do Benfica para o Rio Ave, vários adeptos recordaram que o lateral das águias viveu um episódio de racismo em Vila do Conde, na época passada, em jogo do Benfica B na II Liga.

O jovem jogador que tinha feito uma publicação enigmática nas redes socias – com duas ampulhetas, como que estando o tempo a contar – não se conteve quando um utilizador considerou «uma vergonha» a possibilidade de Sandro Cruz se transferir para o Rio Ave.

«Vergonha porquê? O que é que o Rio Ave tem a ver com uma adepta? Eu nunca referi nas minhas palavras que nunca jogaria no Rio Ave! O mundo do futebol dá muitas voltas… como na vida! Portanto deixem de comentários desnecessários. Obrigado», escreveu o jogador formado no Seixal.

Vergonha porque? Oq que o Rio Ave tem haver com uma adepta? Eu nunca referi nas minhas palavras que nunca jogaria no Rio Ave! O mundo do futebol dá muitas voltas… como na vida! Portanto deixem de comentários desnecessários. Obrigado https://t.co/T6Y2GD5KOQ — Sandro Cruz 🦁 (@scruz_57) July 13, 2022

Recorde-se que aquando do incidente, o Rio Ave garantiu não se ter apercebido do insulto, mas prometeu «colaborar». Dias depois foi anunciada a abertura de um processo disciplinar pelo Conselho de arbitragem, cujo resultado ainda não foi conhecido.