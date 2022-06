Petar Musa é o primeiro reforço do Benfica e diz que não podia estar mais contente com a mudança.

Após uma época de bom nível ao serviço do Boavista, o avançado croata foi oficializado pelas águias e só um teste positivo à covid-19 o impediu de se estrear pela seleção.

Agora, em entrevista ao site checo «Aktuálne», Musa falou sobre a mudança para a Luz.

«Estou muito contente por este passo. O Benfica é um grande passo em frente», começou por dizer, assegurando que a dimensão do clube lisboeta lhe preenche as medidas dos sonhos.

«Tenho alguns sonhos, mas para já tenho todos os sonhos concretizados [com a mudança para o Benfica]. É um enorme passo e estou muito entusiasmado com ele», acrescentou.

Musa foi ainda confrontado com alguns incumprimentos que têm sido noticiados na Rep. Checa do Boavista para com o Sparta Praga, mas afirmou ser algo fora do seu conhecimento.

«Não penso nessas coisas. Apenas me foco em mim e em marcar o máximo de golos possível. O que acontece nos bastidores não me diz respeito», declarou.