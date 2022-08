O treinador do Feyenoord confirmou que Fredrik Aursnes está de malas feitas para reforçar o Benfica.

Antes do jogo deste domingo com o Waalwijk, no qual não participou o médio norueguês, Arne Slot foi questionado se ia ter saudades do jogador que, já se sabia, ia para o Benfica. «Sim. Penso que todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal», disse em declarações à ESPN, não negando o destino e confirmando o montante da transferência, recebendo de volta um agradecimento pela informação.

Slot lamentou que o único setor que ainda tinha intacto da época passada está agora - dupla entre Aursnes e Okun Kokçu no meio-campo - esteja agora na iminência de se separar.

O Benfica procura agora encontrar solução sobretudo para Julian Weigl, que perdeu a titularidade para Florentino no arranque desta temporada e está no mercado.