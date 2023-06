Ederson terminou a época nesta terça-feira, em Alvalade, na derrota do Brasil frente ao Senegal, por 4-2. No final da partida, em declarações aos jornalistas portugueses na zona mista, o antigo guarda-redes do Benfica comentou as qualidades de Bento, guardião do Athletico Paranaense que tem sido apontado como alvo das águias.

«Se o Benfica está interessado no Bento, é sinal de que tem qualidade. Eu acompanho-o muito e ele é um garoto que na época passada fez um ano fantástico e este ano começou muito bem outra vez. É um guarda-redes jovem, muito promissor e tem muito potencial para chegar também à seleção brasileira.

Se o Benfica o contratar, será um bom investimento porque tem muita qualidade. É um guarda-redes calmo, que sabe jogar com os pés.»