O Benfica oficializou neste sábado a contratação de Orkun Kökcü, médio que custou 25 milhões de euros – mais cinco por objetivos – e que fica com a maior cláusula de rescisão da história do futebol português: 150 milhões euros.

Esta é a segunda vez que um jogador contratado por um clube português fica «preso» por este valor, depois de Everton Cebolinha, também do Benfica, ter ficado com uma cláusula igual.

Não se pode dizer, porém, que no caso do extremo brasileiro as coisas tenham corrido bem. É que menos de um ano depois de ter sido contratado ao Grémio por 20 milhões de euros, Everton voltou ao Brasil, para o Flamengo, por 14 milhões.

Antes dos 150 milhões da cláusula de Everton, a maior era a de Fábio Silva no FC Porto (125 milhões).