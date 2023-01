No dia em que voltou a treinar no Seixal, Enzo Fernández continua em foco nas notícias em Inglaterra, onde o Chelsea é apontado como estando na pole position para contratar o médio do Benfica.

As águias já se mostraram irredutíveis na intenção de vender o argentino de 21 anos abaixo do valor da cláusula de rescisão (120 milhões de euros) e isso tem levado alguns comentadores a questionar o negócio.

O último dos quais foi Gary Neville. Perante as informações de que o negócio se pode fazer perto dos 130 milhões de euros, o que tem a ver a forma de pagamento, o antigo internacional inglês mostrou indignação nas redes sociais.

«O Chelsea vai pagar 127 milhões por Enzo Fernández? É um preço dos diabos. É muito bom jogador, mas caraças!», escreveu Gary Neville no Twitter.