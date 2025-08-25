Filipe Cruz vai rescindir com o Benfica e reforçar o Felgueiras, sabe o Maisfutebol.

O lateral-direito de 23 anos desvincula-se das águias, onde fez toda a formação enquanto futebolista, para rumar ao emblema da II Liga.

Internacional jovem por quase todos os escalões até aos sub-20, Filipe Cruz nunca tinha saído das águias. Depois de iniciar o processo de formação nos denominados CFT's do Benfica, integrou a formação no Seixal em 2014.

Em 2020/21 estreou-se pela equipa B das águias, onde cumpriu um total de 67 jogos.