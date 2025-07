Rafael Rodrigues está a caminho do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por empréstimo do Benfica, confirmou o Maisfutebol. Uma cedência que será válida por uma temporada.

O nosso jornal teve acesso a uma imagem do atleta no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, juntamente com o seu empresário, à espera de um voo para Marrocos. O atleta vai juntar-se ao estágio de pré-temporada da nova equipa.

O lateral de 23 anos soma uma segunda experiência por empréstimo após ter jogado na última temporada no AVS, na primeira divisão, por cedência do Benfica. É a primeira vez que joga no estrangeiro.

Há 11 anos no Benfica, o atleta formado no clube nunca atuou pela equipa principal. Tem contrato até 2027 com as águias.