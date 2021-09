O mercado fechou na maioria dos países europeus e em termos de encaixe financeiro há um vencedor incontestado.

O Inter de Milão, além de campeão italiano, é agora também o campeão do encaixe financeiro no último defeso: os nerazzurri receberam 197 milhões de euros, de acordo com dados publicados pelo site especializado Transfermarkt. Parte substancial, cerca de 115 milhões, decorrem da megavenda de Romelu Lukaku ao Chelsea.

Atrás do vencedor da Serie A, surgem Aston Villa, Chelsea, RB Leipzig e Borussia Dortmund, que fecham o top-5 todos acima dos 100 milhões de euros em receitas.

Nesta lista, o Benfica é 15.º classificado e o melhor português. Os encarnados encaixaram 49,5 milhões, tendo as vendas de Waldschmidt e Pedrinho sido as que mais contribuíram para esta receita.

