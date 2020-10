Jorge Jesus voltou a falar sobre a necessidade de o Benfica contratar mais dois jogadores. Os mesmos de que fala desde que regressou ao clube: um central e um avançado. Após a vitória sobre o Farense que vale a liderança isolada da Liga, o técnico falou mais uma vez sobre o tema.

«Ainda tenho esperança [contratar um central até ao fecho do mercado]. Mas não sei se vai ser possível. Temos de ter um central com as exigências para jogar no Benfica. Se não conseguirmos, não vamos contratar só por contratar. Desde o início que disse que eram precisos dois centrais e dois pontas de lança.»

[pensa fazer alguma coisa para trazer Rúben Semedo?]

«Os responsáveis do Olympiakos estão a jogar com a qualidade que o Rúben Semedo tem. É muito difícil contratá-lo porque o clube dele não está interessado em vendê-lo. Por isso, temos de ir à procura de outra solução. Não há muitas no mercado que sejam uma opção que se enquadre no que o Benfica precisa.»

[apesar da insistência em contratar mais um avançado, resposta de Seferovic, com um bis, dá conforto?]

«Dá-me conforto saber que tenho uma boa opção no banco. Sei as características de jogo do Seferovic, do Darwin e do menino, o Gonçalo [Ramos], que jogam mais dentro da área. O que quero, é um jogador de características diferentes do Seferovic e do Gonçalo, que ainda está a aprender os primeiros passos, mas que vai ser um jogador importante do Benfica.

Aquilo que eu queria é uma ideia que tinha na minha cabeça, mas acho que esses não vamos conseguir contratar.

Dos dois só posso ter um? É difícil, porque os dois são importantes. Mas se não temos a possibilidade de contratar os jogadores que quero, não quero mais nenhum.»