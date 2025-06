Após a conclusão da Liga dos Campeões e das competições domésticas em França, o Paris Saint-Germain deve mais seis milhões de euros ao Benfica devido às cláusulas por objetivos estipuladas na venda de João Neves e Gonçalo Ramos ao clube parisiense.

O Maisfutebol confirmou que, no caso do médio-centro, de 20 anos, a conquista da Liga dos Campeões e o número de jogos disputados ao longo da temporada (52, no total) fazem com que o Benfica receba mais seis milhões de euros.

Assim, rende 66 milhões de euros ao clube de formação, sendo que pode ainda chegar aos 70. Neves ultrapassa Gonçalo Ramos e torna-se a quinta venda mais cara do Benfica.

Já Gonçalo Ramos não atingiu nenhum dos objetivos estabelecidos durante esta temporada e, por isso, não rende nenhum valor adicional. Na segunda temporada ao serviço do clube francês, participou em 41 jogos, 16 como titular. Marcou 18 golos em 2025/26.