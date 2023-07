David Jurásek não foi opção para o particular deste sábado do Slavia Praga com os ingleses do Queens Park Rangers, no estágio que a equipa checa está a realizar na Áustria.

Segundo informações veiculadas pela imprensa checa ainda na manhã deste sábado, o lateral-esquerdo foi autorizado a viajar para Lisboa para formalizar a transferência para o Benfica.

De acordo com o desportivo Sport.cz, Jurásek despediu-se dos companheiros de equipa e apanhou depois um voo para a capital portuguesa. O mesmo jornal avança que o Slavia pode vir a arrecadar 14 milhões de euros pelo futebolista de 22 anos, que representará a segunda maior venda da história do clube, apenas atrás da transferência de Tomas Soucek para o West Ham em 2020/21 por cerca de 16 milhões de euros.

«A possibilidade de saída é grande», reconheceu há dias Jindrich Trpisovsky, treinador do Slavia Praga.