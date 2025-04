O jovem extremo Kyanno Silva não chegou a acordo para a renovação de contrato com o Benfica, confirmou o Maisfutebol. O extremo luso-neerlandês vai sair do clube no final da temporada.

Kyanno soma 13 jogos esta temporada na equipa sub-23, dez deles como suplente. Fez uma assistência. Chegou ao clube em 2021, proveniente do Sparta de Roterdão e renovou pela última vez em dezembro de 2023.

Na época passada marcou sete golos em 30 jogos na temporada passada, entre equipa sub-23 e equipa de juniores. A menos de um mês de completar 20 anos, é um jogador livre e pode assinar por qualquer equipa.