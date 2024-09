Bruno Lage foi apresentado na tarde desta quinta-feira como novo treinador do Benfica, em conferência de imprensa realizada no Seixal. Ao lado de Rui Costa, o técnico respondeu a várias perguntas, entre elas sobre o mercado de transferências.

Foi-lhe pedido um comentário às saídas de João Neves, David Neres e Marcos Leonardo enquanto benfiquista. Após uma primeira hesitação, Bruno Lage afirmou:

«Qual é o clube que nos últimos anos tem conseguido manter nos seus quadros os seus melhores atletas? Aquilo que é o mais importante é olharmos para o plantel e sentirmos que o plantel foi feito, está ajustado e é competitivo para aquilo que se avizinha. Não os conheço [João Neves, David Neres e Marcos Leonardo], mas claro que nos deixa sempre, como direi... Quando se vê um atleta deixar a nossa casa, sentimo-nos realizados pelo trabalho de formação que tem sido feito, do ponto de vista do atleta chegar à equipa principal e singrar», disse.

Admitindo que «há decisões que têm de ser tomadas», Lage recordou que «não estava» no Benfica e por isso «não pode dizer o que se passou». Mas recorda que já viu muitos jogadores «a darem esse passo». «Saiu o João Félix com um título e saiu o João Neves com um título», lembrou.

Os jornalistas perguntaram-lhe ainda se sente que tem o destino de Rui Costa nas mãos. O presidente entra o no último ano de mandato e está pressionado face aos resultados da equipa.

«A coisa mais importante no Benfica é o futebol profissional, não podemos esconder isso. Mas o universo Benfica é enorme. O presidente deu continuidade a um projeto que começou há muito tempo para continuar a construir títulos para o Benfica. O que eu desejo ao meu presidente é aquilo que desejo para mim: quando se olhar para a carreira do nosso presidente, que se olho para uma carreira de sucesso à imagem do jogador que foi», terminou.