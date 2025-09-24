O Lucerna oficializou a contratação, a título definitivo, de Adrian Bajrami ao Benfica.

O defesa-central de 23 anos, que tinha sido cedido pelas águias em julho passado, assinou pelo emblema suíço um contrato válido até ao verão de 2028.

Nascido na Suíça, mas internacional pela Albânia, Bajrami leva sete jogos pelo Lucerna, todos como titular.

