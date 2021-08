A Liga publicou ao final desta tarde, às 19 horas, a lista atualizada de futebolistas inscritos até às 18 horas. Em relação aos clubes da I Liga, destaque para o registo de Valentino Lazaro no Benfica, mas também as inclusões, no plantel do Sporting de Braga, de dois jogadores que tinham futuro pendente: Rolando e Eduardo Teixeira.

Nota ainda para o empréstimo confirmado de David Sualehe, do Paços de Ferreira à Académica.

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Diogo Filipe Caeiro Águas - Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (Júnior)

Franco Agustin Vega - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Pablo Carneiro Freitas - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Pedro Henrique Venaque Barbosa - Estoril Praia - Futebol, SAD - Cedência temporária

Goldeson Cassemiro Marques - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Eboue Jules Christ Kouassi - Futebol Clube de Arouca – Futebol, SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Charles Atshimene - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Mathias Adah Ogwuche - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Msonter Anthony Shimaga - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Oche Odoba Ochowechi - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Carlos Filipe Teixeira Moreira - Portimonense Futebol, SAD - Transferência Nacional

Abraham Ayomide Marcus - Portimonense Futebol, SAD - Transferência Internacional

Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Prorrogação de contrato

Ricardo Miguel Rei Assunção - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Marco Sousa Cruz - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Transferência Nacional

Diedhiou Barthelemy - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Transferência Internacional

Rodrigo Barata Gorgueira Alves Guedes - Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, Lda - Revalidação

Ricardo dos Santos João Mondlane - Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, Lda - Revalidação

Valentino Lando Lázaro - Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD - Transferência Internacional

Leonardo de Andrade Silva - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Prorrogação de contrato

Pedro Afonso Gonçalves Mendes Gomes - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação (Júnior)

Mory Bamba - Leixões Sport Clube, Futebol, SAD - Transferência Internacional

Donald Puzin Motch - Leixões Sport Clube, Futebol, SAD - Transferência Nacional

David Senna Fernandes Sualehe - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eduardo António Machado Teixeira - Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Rolando Jorge Pires da Fonseca - Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

André Miguel Azevedo - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Revalidação

Rafael Salgado Alves - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Transferência Internacional

Leandro Mário Baldé Sanca - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Afonso Miguel Castro Vilhena Taira - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Ali Fuad J Alobaidan - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação

Daniel Benchimol Pereira Silva - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação (Júnior)

Franck Angong Ebolo - Sporting Clube da Covilhã - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Anderson Miguel da Silva - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência Nacional

Pedro Justiniano Almeida Gomes - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Diego Llorent Salmeron - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD - Revalidação

João Paulo Dias Fernandes - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Prorrogação de contrato

Vasco Maria Cabral Pires Lopes Gaspar - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no plantel (Júnior)

Yohan Tavares - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional

Henrique Ribeiro Pires - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Prorrogação de contrato

Martim Rafael Coelho Coxixo - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional (Júnior)

Jorge Monteiro Meireles - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Francisco Miguel Dinis Guedes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Tiago André Pinheiro Antunes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Gabriel Costa Brás - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Bruno Filipe Ferreira Pires - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Rui Barbosa Monteiro - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Gonçalo João Fernandes Loureiro - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Nacional