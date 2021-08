A Liga publicou, às 22 horas, a mais recente atualização de registos de futebolistas, relativos à documentação apresentada até às 21 horas, com alguns negócios da I Liga em destaque.

Tal como o Maisfutebol noticiou ao longo do dia, Chiquinho está confirmado no Sp. Braga, cedido pelo Benfica, enquanto Rui Fonte e António Xavier são caras novas no Estoril. Há ainda a chegada de Abel Camará ao Belenenses, a inclusão de Luiz Ricardo Alves – conhecido como Sassá – no plantel do Marítimo e a confirmação de Diogo Leite no Sp. Braga, de Abdoulaye Ba no Arouca, de Andrei Chindris no Santa Clara, de Igor Velik no Paços de Ferreira e de Muratore e Magnan no Tondela.

Recorde a lista de jogadores até às 18 horas e até às 12h30.

Lista de documentação apresentada até às 21h00:

Abel Issa Camará - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional

Luiz Ricardo Alves - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Inclusão no plantel

Nathan Bizet - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência Internacional

Marcos André Costa Valente - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência Nacional

Ença Fati - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência Nacional

António Manuel Pereira Xavier - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Rui Pedro da Rocha Fonte - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Nacional

João Miguel Traquina André - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Aditamento ao contrato

Francisco Leonel Lima Silva Machado - Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD - Cedência temporária

Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite - Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD - Cedência temporária

Andrei Chindris - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Madson de Souza Silva - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Abdoulaye Ba - Futebol Clube de Arouca – Futebol, SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Igor Velik - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Bruno Fernando Moreira Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Revalidação

Joel Filipe Organista da Silva - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD - Revalidação (Júnior)

Carlos Avelino Moreira Ferreira - Leixões Sport Clube, Futebol, SAD - Revalidação

Christian Silva Fiel - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Hugo Alberto Pires da Cunha - Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD - Transferência Nacional

Simon Bokoté Banza - Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD - Transferência Internacional

Famana Quizera - Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD - Transferência Internacional

Tomás Alexandre Rente de Azevedo - Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Adrian Bajrami - Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Anderson Emanuel Castelo Branco da Cruz - Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ, Lda - Revalidação

Simone Muratore - CD Tondela – Futebol SAD - Transferência Internacional

Modibo Sagnan - CD Tondela – Futebol SAD - Transferência Internacional