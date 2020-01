Apenas quatro clubes da Liga ainda não promoveram alterações nos respetivos planteis, com entradas ou saídas, em janeiro, quando a nova janela de transferência já está aberta há oito dias.

FC Porto, Rio Ave, Vitória de Setúbal e Moreirense ainda não têm qualquer registo de entradas ou saídas, embora o Maisfutebol tenha já adiantado um acordo do clube do Dragão para a cedência de Bruno Costa, a título de empréstimo, ao Portimonense.

O Sporting também não tem registo de entradas e saídas, mas já inscreveu Pedro Mendes que passa a estar à disposição de Silas no plantel principal, depois de já ter representado o clube de Alvalade na Liga Europa.

O Paços de Ferreira, no 16.º lugar da classificação, é o clube com mais movimentações até ao momento, com o registo de três entradas e duas saídas em janeiro, seguido pelo Benfica, Santa Clara e Portimonense, todos com quatro movimentações.

Veja na galeria todas as entradas e saídas da Liga em janeiro