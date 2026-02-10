Transferências
OFICIAL: aposta de Mourinho troca Benfica pelo Piast Gliwice
Ivan Lima tem 21 anos e jogou duas vezes na equipa principal
Ivan Lima assinou pelo Piast Gliwice, da Polónia, anunciou o clube da Europa de Leste nesta terça-feira. O jovem extremo de 21 anos termina a ligação ao Benfica, o seu clube de formação, e assina até 2029 com o décimo classificado da Liga polaca.
Lima foi aposta de José Mourinho em outubro, como suplente da equipa principal, sendo utilizado em dois jogos - contra o Chaves, para a Taça de Portugal, e diante do Arouca, para a Liga.
Nos meses recentes, Lima vinha a jogar como suplente também na equipa B orientada por Nélson Veríssimo. Agora, tem a primeira aventura no estrangeiro. Os encarnados não revelaram valores da transferência.
