Ivan Lima assinou pelo Piast Gliwice, da Polónia, anunciou o clube da Europa de Leste nesta terça-feira. O jovem extremo de 21 anos termina a ligação ao Benfica, o seu clube de formação, e assina até 2029 com o décimo classificado da Liga polaca.

Lima foi aposta de José Mourinho em outubro, como suplente da equipa principal, sendo utilizado em dois jogos - contra o Chaves, para a Taça de Portugal, e diante do Arouca, para a Liga. 

Nos meses recentes, Lima vinha a jogar como suplente também na equipa B orientada por Nélson Veríssimo. Agora, tem a primeira aventura no estrangeiro. Os encarnados não revelaram valores da transferência.

RELACIONADOS
Hoje vai ser noticia
OFICIAL: Paulinho renova com o Toluca até 2029
VÍDEO: ex-Benfica apadrinham estreia de Kanté pelo Fenerbahçe