O Benfica revelou ter assinado contrato profissional com Hugo Gomes, juvenil de segundo ano, nesta terça-feira. O médio cumpre a sétima época ao serviço do clube.

Gomes quis agradecer ao seu entorno neste momento especial, em declarações à BTV.

«Assinar este primeiro contrato profissional significa que trabalhei muito para chegar aqui, e que o meu trabalho está a ser valorizado. Agradeço à minha família, aos meus amigos, colegas e treinadores que me ajudaram até aqui. E vamos por mais», afirmou.

«Tenho dado tudo para alcançar o meu objetivo, que é chegar à equipa A, mas sabendo que tenho ainda muitos passos para dar. Vestir a camisola do Benfica é um orgulho para mim», destacou ainda.

Hugo Gomes ingressou no Benfica em 2020, proveniente do AEF Faro. Deu os primeiros passos no Centro de Formação e Treino daquela cidade algarvia. É internacional sub-17 português.