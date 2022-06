O Benfica emprestou Tiago Dantas ao PAOK, anunciou este sábado o emblema grego.

O internacional sub-21 português foi cedido pelos encarnados por um ano, mas o clube de Salónica fica com opção de compra. Tal como o Maisfutebol adiantou, essa cláusula pode ser exercida por dois valores: quatro milhões de euros por 50 por cento do passe – a outra metade ficaria a pertencer na mesma ao Benfica –, ou sete milhões pela totalidade dos direitos do jogador.

Dantas parte, assim, para a segunda aventura no estrangeiro, depois da experiência no Bayern Munique, durante a temporada 2020/21. Na última época, o médio de 21 anos, que fez toda a formação no Benfica, também jogou por empréstimo, desta feita no Tondela, que desceu à II Liga. Disputou 34 jogos, marcou quatro golos e ainda deu duas assistências.

A apresentação de Tiago Dantas:

[artigo atualizado]