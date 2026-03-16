O Benfica oficializou a renovação de mais um talento da formação. Eduardo Fernandes, extremo de 18 anos, prolongou o vínculo com os encarnados.

Eduardo deu os primeiros toques na bola no Trofense, antes de rumar ao V. Guimarães. Foi contratado pelo Benfica em 2018/19, cumprindo agora a oitava época de águia ao peito.

O internacional sub-19 divide-se por três escalões na temporada atual. Fez, no total, 16 jogos - oito pela equipa B, três pelos sub-23 e cinco na Youth League, competição na qual leva cinco golos.

«É um orgulho, era isto que eu queria. Vim para cá com o objetivo de chegar à equipa principal. Estou no caminho certo. Estou a fazer o meu trabalho e isto é mais um passo muito importante para mim», referiu em declarações à BTV.