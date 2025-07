O extremo português Gerson Sousa deixou em definitivo o Benfica para rumar aos gregos do Kifisia. O clube recém-promovido ao primeiro escalão do futebol helénico anunciou a mudança nesta quinta-feira.

O clube grego acrescenta que Gerson chega a custo zero num regime de partilha de passe com o Benfica. Fica ligado ao Kifisia, dos arredores de Atenas, por três anos.

Gerson deixa o Benfica após cumprir toda a formação no clube. Foi emprestado ao Estrela da Amadora na temporada passada, onde realizou apenas seis jogos.

Despede-se do Benfica com um jogo pela equipa principal, diante do Pevidém, na Taça de Portugal. É internacional jovem por Portugal, somando 26 jogos até ao escalão sub-20.