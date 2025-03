João Fonseca, jovem defesa-central do Benfica, renovou contrato pelas «águias» até 2030. Aos 18 anos, Fonseca pertence aos quadros do Benfica há oito anos.

Foi em 2017/18 que o jovem luso integrou a formação encarnada, vindo do Águeda. Iniciou a sua caminhada no Centro de Formação e Treino de Aveiro. Um ano depois, mudou-se para o Benfica Campus, no Seixal.

Esta época tem 19 jogos, repartidos pela equipa B, sub-23 e juniores. Em declarações à BTV, afirmou a sua satisfação.

«É um sentimento de muito orgulho, que reflete muito o meu empenho e a dedicação até agora. O Benfica também demonstra muito o reconhecimento do meu trabalho, e acaba por ser uma renovação da responsabilidade que tenho de continuar a ter e de fazer tudo para conseguir atingir os meus objetivos e os do clube», afirmou João Fonseca.

«Como todos os miúdos que jogam no Benfica, tenho o sonho de jogar na equipa A. Mas acho que temos de ter os pés assentes no chão, ir passo a passo, com muito trabalho», rematou.