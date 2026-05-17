É oficial, Nicolás Otamendi não vai renovar com o Benfica. A confirmação foi realizada na tarde deste domingo, através de um comunicado dos encarnados.

O argentino fez, portanto, o último jogo de águia ao peito este sábado no terreno do Estoril. O central de 38 anos dá assim por terminada uma ligação de seis épocas no Benfica.

Já com uma passagem em Portugal – pelo FC Porto entre 2010 e 2013 – o argentino passou ainda por Brasil (Atlético Mineiro), Espanha (Valencia) e Inglaterra (Manchester City).

Regressou a solo luso para reforçar o rival dos dragões, Benfica, em 2020. Rapidamente se tornou no capitão e numa das referências dos encarnados. Campeão do Mundo em 2022, Otamendi fez 281 jogos de águia ao peito.

Pelo Benfica conquistou uma Liga, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

Otamendi, recorde-se, deixou uma mensagem aos adeptos após o jogo com o Estoril. O futuro do central de 38 anos fica, assim, incerto – embora tenha sido associado ao River Plate nos últimos meses.

Leia o comunicado:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o Capitão Nicolás Otamendi entende ter chegado ao fim o seu ciclo no Clube, depois de seis épocas em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor. Nicolás Otamendi foi sempre exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo, contribuindo de forma decisiva para a conquista de um Campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Para lá dos troféus, tocou e encheu de orgulho e gratidão o coração dos Benfiquistas, pelo que fará para sempre parte da nossa família e esta será sempre a sua casa. O Sport Lisboa e Benfica deseja-lhe todas as felicidades para o futuro.

Obrigado, Capitão!».