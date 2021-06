O extremo brasileiro Pedrinho foi oficializado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador deixa o Benfica e assina por cinco anos com o clube ucraniano.

Recorde-se que o Benfica já tinha comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter chegado a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a transferência de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros. O clube ucraniano não fala agora de valores da transferência.

Tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, Pedrinho deixa o Benfica uma época depois de ter chegado, oriundo do Corinthians, vendendo-o pelo mesmo valor que tnha investido no atleta de 23 anos, que marcou um golo em 31 jogos pelas águias.

⚒ Pedrinho is a #Shakhtar player! Welcome! 🧡



The midfielder signed a 5-year deal with the club.



✍️ Transfer details: https://t.co/bQidcs2osr. pic.twitter.com/hFiYVCCeta