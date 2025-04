Samuel Dahl teve um pé no Besiktas, da Turquia. Tinha sido noticiado, no final do mercado de transferências de janeiro, que o clube turco estava na corrida pelo empréstimo do sueco, mas este acabou por optar pelo Benfica.

Agora, o presidente Serdar Adali confirma a história. Numa entrevista à televisão TRT Sport, falou sobre o mercado.

«Ansu Fati estava na nossa agenda. Além dele, havia o Patrick Berg e o Samuel Dahl. Tínhamos essas três transferências prontas ao intervalo do jogo com o Twente [dia 30 de janeiro]. Depois do jogo, eu queria ir para Barcelona e concluir a transferência, mas não deu certo. Na noite em que fomos eliminados da Liga Europa, disseram-nos: 'O Fati não vai dar'», garante Adali.

«O miúdo estava muito entusiasmado, falámos com o pai dele. A nossa eliminação da Europa perturbou as nossas transferências. Queríamos o Berg. O treinador queria-o e eu também. O nosso planeamento está a correr muito bem. Falaremos do mercado no dia 30», garantiu.

Depois, o responsável falou sobre um português - Rafa Silva, que cumpre a primeira temporada no Besiktas.

«Não há nenhuma oferta pelo Rafa Silva. Há ofertas pelo Semih Kilicsoy e o Mustafa Hekimoglu, mas não quero abdicar deles. O Sörloth não vai funcionar. (...) Pelo feedback que tenho recebido, Ciro Immobile vai sair no fim da época. Vamos contratar um avançado-centro, um extremo esquerdo e um número seis», garantiu ainda.